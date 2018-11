Nieuws:

Op donderdag 15 november is er in het gemeentehuis van Haren een verkiezingsdebat voor de gemeenteraadsverkiezingen in Haren – Groningen – Ten Boer ter promotie van de herindeling.

Het debat begint om 19.45 uur. Gastheer is burgemeester Pieter van Veen van Haren, debatleider is Wouter Heijne. Thema’s zijn ‘Visie op wonen en groen in Haren, Onnen, Glimmen en Noordlaren’, ‘Behouden identiteit en leefbaarheid van de dorpen’ en ‘Kijk op de lokale economie’. Alle 13 partijen die meedoen aan de verkiezingen zijn uitgenodigd, de partijen in de gemeenteraad van Haren doen in ieder geval mee, meestal met een bekende plaatsgenoot als debater. Het debat, georganiseerd door Politiek Overleg Haren, is live te volgen op www.raadsnetharen.nl.