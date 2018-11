Verkiezingskrant op komst

Door: Redactie

Vandaag, donderdag 8 november, wordt de Verkiezingskrant op elk adres in Groningen, Haren en Ten Boer bezorgd. Dat zijn meer dan 134.000 adressen. In de Verkiezingskrant staan standpunten van de 13 politieke partijen die meedoen aan de gemeenteraadsverkiezing in Groningen, Haren en Ten Boer. Zo kan deze krant kiezers helpen bij het maken van hun keuze in het stemhokje op 21 november.

Verder in de Verkiezingskrant: de kandidatenlijsten van de partijen, kaartjes met alle 154 stembureaus, informatie over het stemmen en een oproep van de burgemeesters van Groningen, Haren en Ten Boer aan alle kiezers. “Stem op 21 november”, adviseren zij de lezers. “Uw stem is hard nodig. Onze democratie werkt als we onze stemmen laten horen. Laat úw stem dus ook horen.”

Ook bij adressen met nee/ja- of nee/neesticker

Het is voor het eerst dat de Verkiezingskrant ook echt op elk adres huis-aan-huis in Groningen, Haren en Ten Boer komt. Bij eerdere gemeenteraadsverkiezingen werden er wel verkiezingskranten huis-aan-huis verspreid, maar niet op de adressen met een nee/ja- of een nee/neesticker. Bij deze herindelingsverkiezingen krijgen ook die adressen de Verkiezingskrant. Dat is omdat deze Verkiezingskrant een officieel tintje heeft en post van de gemeente is. Want in de krant staan ook de kandidatenlijsten van alle politieke partijen en alle stembureaus.

De gemeente is verplicht de kandidatenlijsten te verspreiden onder de stemgerechtigden, net als een overzicht met adressen en openingstijden van de stembureaus. Nu deze informatie in de Verkiezingskrant staan die overal komt, hoeven de gemeenten niet nog eens de kandidatenlijsten apart rond te sturen. In deze Verkiezingskrant staat alle informatie over de verkiezingen handig bij elkaar.

Belastingen

De Verkiezingskrant geeft ook antwoorden op 14 vragen over de herindeling zoals ‘Zijn de belastingen op 1 januari 2019 overal hetzelfde?’, ‘Verandert er iets in het ophalen en wegbrengen van huisvuil’ en ‘Wat gebeurt er met de groene gebieden tussen Groningen en Haren en Ten Boer?’

Top 5 verkiezingsthema’s

Maar de Verkiezingskrant gaat vooral over de standpunten van de politieke partijen. Elke partij legt in een halve pagina uit wat haar standpunten zijn. Verder komen op 5 pagina’s de standpunten van de partijen over de top 5 verkiezingsthema’s aan de orde. Begin september vroegen de gemeenteraden van Groningen, Haren en Ten Boer de inwoners naar hun verkiezingsthema’s. Uit een online enquête rolde een top 5 aan onderwerpen waar de nieuwe gemeente Groningen mee aan de slag moet: 1: groen, 2: zorg, 3: verkeer, 4: huisvesting en 5: afval. De deelnemers werd beloofd dat deze top 5 verkiezingsthema’s een belangrijke plaats in Verkiezingskrant en de StemWijzer zou krijgen. De stemwijzer is te vinden op gemeente.groningen.nl/verkiezingen en groningen.stemwijzer.nl.

Posters op straat: ‘Ik stem 21 november’

De Verkiezingskrant huis-aan-huis en ook de StemWijzer zijn enkele van de manieren waarop de gemeenten Groningen, Haren en Ten Boer de inwoners stimuleren te gaan stemmen op 21 november. Dat gebeurt ook met posters op straat waarop inwoners uit Groningen, Haren en Ten Boer zeggen: ‘Ik stem 21 november’. Deze ‘Ik stem 21 november’-posters zijn te zien in het straatbeeld van Groningen, Haren en Ten Boer. Eén van hen, docent Sport en Bewegen Rune Mondt uit Groningen, staat op de voorkant van de Verkiezingskrant.

De digitale versie van de Verkiezingskrant is te lezen op gemeente.groningen.nl/verkiezingen.