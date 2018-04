Verwarmingstechniek van de toekomst bij Smid Glimmen (21 april)

Nieuws:

Door: Redactie

Warmtepomptechnologie moet nog bekender worden en daarom organiseert Technisch Installatieburo Smid een warmtepomp-informatiedag op zaterdag 21 April.

Van 10:00 tot 15:00 uur bent u welkom aan de Rijksstraatweg 64 te Glimmen waar twee warmtepompen staan opgesteld van Nefit en Vaillant.

Goede voorlichting is essentieel, zegt Gert Haak van het installatiebureau. “De belangstelling voor de warmtepomp neemt toe, maar veel mensen kennen de voordelen qua comfort en energiebesparing nog niet. De warmtepomp zal de komende jaren steeds vaker toegepast gaan worden. Wij hebben voor bijna elke situatie een warmte-oplossing in huis.

All-electric of hybride. Het rendement van de warmtepomp is echter afhankelijk van het totale systeem, het juiste vermogen, een optimaal afgifte systeem, plaats van de buitenunit, isolatie van de woning.”

Het bedrijf is gevestigd aan de Rijksstraatweg 64, Glimmen.