Vissen Oosterhaar worden gered van droogtedood

Door: Redactie

Op initiatief van Albert Meijer is deze dagen een actie ontketend om vissen te redden van de dood in de vijvers van Oosterhaar. Met trekkers en watertanks wordt water van open wateren aangevoerd en in de vijvers gestort. Veel wijkgenoten helpen mee, waaronder Max Rozeboom, Hendrik Ubels, Enzo de Zee.

De actie wordt op verschillende manier gesponsord door Libbe van der Land (Rijwielservice Oosterhaar), Hooft Hoveniersbedrijf, Mieke Hoen en vele anderen. Restoria (Tonny Bruns) voorzag de werkers gratis van eten en drinken. Inmiddels heeft de gemeente Haren de werkzaamheden overgenomen.