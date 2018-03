Vogels kijken voor jongeren op 7 april a.s. bij de Onlanderij

Nieuws:

Door: Redactie

Door Ugo Hoekstra

Vogelen is ‘hot’ tegenwoordig. Helaas is er niet zo veel aanbod op dit gebied voor jongeren. Vanuit de IVN natuurgidsenopleiding werken wij aan een eindopdracht met als thema vogelen voor jongeren. Wij willen voor jongeren in de leeftijd van 12 tot 16 jaar in het voorjaar van 2018 een workshop organiseren waarbij we deze jongeren willen laten kennismaken met vogelen.

In vervolg hierop kunnen de jongeren die dat zouden willen nog twee vervolg-workshops volgen. Bij voldoende belangstelling kunnen de echte enthousiastelingen lid worden van een jongeren vogelclub. Het is dan de bedoeling om regelmatig onder begeleiding te gaan vogelen rond Groningen \ Haren. De eerste workshop is op 7 april a.s. om 9 uur bij de Onlanderij Madijk 1 in Eelderwolde

Als je hiervoor interesse hebt dan kun je een mailtje sturen naar: ugo@hetnet.nl