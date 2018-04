Vogels kijken in Onnerpolder

Nieuws:

Door: Redactie

Het Groninger Landschap organiseert op zaterdag 28 april een wandeling met het thema: vogels herkennen in het waterwingebied Onnerpolder.

Samen met Waterbedrijf Groningen wandelen we door het nieuw ingerichte gebied achter het pompstation. We vertellen wat er in de afgelopen jaren is gebeurd en zoeken in het veld naar weidevogels zoals kievit, grutto, wulp en tureluur, diverse eenden- en sternsoorten of roofvogels zoals buizerd, kiekendief, en mogelijk zelfs een zeearend.

De wandeling is circa 4 kilometer lang. Tip: neem laarzen of stevige schoenen mee en winddichte kleding. Ook een verrekijker is een aanrader

Locatie: Waterbedrijf Onnen, Waterleidingweg 8, 9755 TN in Onnen

Tijd: 9.00 – 11.00 uur

aanmelden is niet nodig en deelname is gratis