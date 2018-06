VOLE haalt jaarverslag Groningen Airport Eelde onderuit: ‘het klopt niet’

Door: Redactie

VOLE, de vereniging die strijdt tegen de luchthaven GAE, toont zich opnieuw een kritische waakhond. De club haalt in een persverklaring het onlangs gepresenteerde jaarverslag 2017 van GAE onderuit. Men meent GAE te kunnen betrappen op een verkeerde voorstelling van zaken. Een té mooie voorstelling van zaken. Hieronder het persbericht dat GAE uitgaf en daaronder de repliek van VOLE. Zoek de verschillen.

Bericht van GAE over 2017

Voor Groningen Airport Eelde was 2017 een goed jaar. De luchthaven realiseerde een passagiersgroei van 26% en behaalde hiermee een passagiersrecord; 227.982 passagiers kozen voor de Luchthaven van het Noorden. Daarnaast heeft Groningen Airport Eelde in 2017 een positief financieel resultaat geboekt. De resultaten van de luchthaven worden toegelicht in het jaarverslag van Groningen Airport Eelde. Deze is vanaf vandaag gepubliceerd op de website groningenairport.nl/jaarverslag2017

Aandeelhouders investeren

Naast de passagiersgroei is het financieel resultaat mede te danken aan de investering van de aandeelhouders. De kosten voor brandweer en beveiliging werden tot nu toe door de luchthaven zelf gedragen. Vanaf 2017 worden deze kosten voor een belangrijk deel door de aandeelhouders, de provincies Drenthe en Groningen en de gemeenten Tynaarlo, Assen en Groningen betaald. Nu deze kosten niet meer geheel op de exploitatie van de luchthaven drukken, laat zij een positief resultaat zien.

Samen investeren in de toekomst

De luchthaven is blij met het positieve resultaat. Gerrit Baarda, Manager Finance Groningen Airport Eelde: “Het stelt ons als luchthaven in staat om in de toekomst te investeren. Daar wordt in 2018 al gebruik van gemaakt. We investeren in medewerkers en de ontwikkeling van nieuwe routes.”

Repliek op jaarverslag door VOLE

Jaarverslag luchthaven Eelde geeft verkeerd beeld van werkelijkheid

Volgens Groningen Airport Eelde (GAE) was 2017 een goed jaar voor het vliegveld. Die mededeling doet GAE in haar jaarverslag 2017. De feiten liggen anders. Een jaarverslag hoort een betrouwbaar beeld te schetsen van een onderneming. Dit jaarverslag trekt echter een façade op en spiegelt een onrealistische toekomst voor. Zo weet het dat over acht jaar 400.000 passagiers de terminal passeren. De werkelijkheid is ontnuchterend. GAE spreekt van 26% passagiersgroei. Maar het aantal passagiers was volgens het CBS 201.000 in 2017 en 180.000 in 2015. De werkelijke groei was dus 10 % groei in twee jaar, dat is 5% per jaar. Dat is ook nog eens aanzienlijk minder dan de 19% groei van de afgelopen twee jaar in passagiersaantallen in heel Nederland. Dat werpt ook een heel ander licht op de claim in het jaarverslag dat GAE ‘van alle Nederlandse luchthavens procentueel gezien het beste [wist] te profiteren van de aantrekkende markt in 2017’.

Keer op keer hebben de aandeelhouders plechtig beloofd ‘nog één keer’ financieel bij te springen om het vliegveld bedrijfsmatig gezond te maken. GAE heeft er dus belang bij haar geldschieters te laten zien dat ze in staat is winst te maken. Voor het eerst in jaren lijkt dat in 2017 te zijn gelukt. Het jaarverslag meldt een bescheiden winst van zo’n € 370.000. Dat is heel opmerkelijk gezien een verlies van € 2,5 miljoen in het jaar ervoor, zoals ook in het verslag te lezen valt. Wat is er in een jaar gebeurd? Er zijn niet spectaculair meer passagiers vervoerd. De verklaring is simpel. Het vliegveld mocht het afgelopen jaar opnieuw miljoenen aan overheidssteun incasseren, die haar van het anders onvermijdelijke faillissement hebben gered. Zonder die subsidie zou het resultaat een verlies van ongeveer € 3,7 miljoen zijn geweest.1)

Die overheidssteun zou een prominente plek verdienen onder de vermelding van risico’s die het vliegveld loopt. Het heeft er namelijk alle schijn van dat deze vorm van staatssteun niet aan Europese regelgeving voldoet. Dat kan de aandeelhouders en het vliegveld duur komen te staan. De accountant zwijgt in alle talen over de rechtmatigheid van de subsidies. Dat is dubieus, gezien zijn taak. Het aantal passagiers is gestegen, aldus GAE. Voor die bescheiden toename waren echter 38% meer vliegbewegingen nodig: 3428 in 2017 t.o.v. 2482 in 2016 (bron CBS). Dat betekent dus meer overlast, meer vervuiling en meer kosten. De lijndiensten kampen met een passagiersbezetting van slechts 45% en ook die van de chartervluchten is verre van optimaal Deze lage bezetting maakt GAE tot relatief een van de meest vervuilende vliegvelden. De lijnen worden in feite gekocht met geld uit het routefonds, waar in 2017 1,6 miljoen euro overheidssubsidie in verdween. Met publiek geld houden de aandeelhouders zo een onrendabele en vervuilende activiteit in stand, terwijl ze duurzaamheid hoog in het vaandel hebben staan.

Het routefonds wordt optimistisch betiteld als bijdrage in de ‘aanloopfase’ van routeontwikkeling. De cijfers waar het jaarverslag nu mee pronkt, leren echter vooral deze les: het vliegveld zal die aanloopfase nooit te boven komen. GAE heeft een verleden van optimistische prognoses die nooit uitkomen.

In 2009 werden 625.000 passagiers voor 2015 voorspeld. Werelden verbinden uit 2013, het rapport dat geschreven werd om investeringen te rechtvaardigen, voorspelde voor 2017 300.000 passagiers en voor de jaren daarna een groei tot 600.000. GAE ligt dus aanzienlijk achter op haar eigen prognoses. Jarenlang was de uitgestelde baanverlenging de verklaring voor het bij lange na niet uitkomen van dergelijke voorspellingen. Toen de verlengde baan, die 25 miljoen euro heeft gekost, er was, werden de cijfers nog slechter. Het vliegveld stond aan de afgrond. Maar opnieuw hebben de aandeelhouders de vlucht naar voren gemaakt met een toezegging van 46 miljoen euro, op basis van een nieuw hosannarapport. Ze negeren de waarschuwingen van de Noordelijke rekenkamer. Dankzij dit publieke geld mag GAE nu ‘winst’ maken! Het vliegveld, dat wordt voorgesteld als vitale infrastructuur, is een opstappunt voor vakantiegangers. Die krijgen op hun kaartje zo’n € 80 cadeau van de noordelijke overheden.

1) GAE ontving in 2017 een subsidie van de lokale overheden van € 2.500.000 voor NEDAB-kosten en € 1.554.808 voor route ontwikkeling (GAE jaarverslag blz.25). Samen: 4.054.808. GAE hield over de als ‘winst betitelde € 370.000. Ergo onder subsidies € 3,7 miljoen verlies.