Volgende week start de bouw van de tunnel Stationsplein Haren

Nieuws:

Door: Redactie

Aannemer Reimert start in de week van 7 mei a.s. met de voorbereidende werkzaamheden voor het realiseren van de tunnel tussen Oosterhaar en Haren.

Een belangrijk moment, want hiermee wordt een zichtbare start gemaakt met de aanleg van de lang verwachte en gewenste tunnel voor voetgangers en fietsers tussen het Stationsplein en de Walstroweg.

De start van de bouw volgt een jaar na het ondertekenen van de overeenkomst tussen de gemeente Haren en ProRail in maart 2017, die de realisatie van de tunnel, een gemoderniseerd station en de herinrichting van het station mogelijk moest maken. Wethouder Michiel Verbeek (D66) benadrukt nogmaals het belang van de onderdoorgang: “deze tunnel is zo belangrijk voor Haren, omdat het de verkeersveiligheid van fietsers en voetgangers zeer vergroot. Bovendien hebben we het geduld van de inwoners van Oosterhaar de afgelopen jaren erg op de proef moeten stellen. Het is dan ook belangrijk dat de tunnel er nu komt en we onze belofte aan onze inwoners kunnen inlossen.”

Werkzaamheden en planning

Van donderdag 10 tot en met zondag 13 mei rijden er in verband met onder andere deze werkzaamheden geen treinen op het traject Groningen-Assen. Op donderdag

10 mei a.s. wordt begonnen met het doorslijpen en verwijderen van de sporen, waarna het grint wordt verwijderd en de graafwerkzaamheden beginnen. Vervolgens worden de damwanden in de grond getrild voor het maken van de bouwkuip. De verwachting is dat deze werkzaamheden zaterdag 12 mei tegen de avond gereed zijn. Hierna worden de sporen weer terug gelegd, de seinen en de slagboom weer teruggeplaatst en de sporen weer ingesteld. Vanaf maandag 14 mei wordt het treinverkeer hervat. Meer informatie en reisadvies is te vinden op www.groningenbereikbaar.nl en www.ns.nl.

Station Haren verbindt

Met het project ‘Station Haren Verbindt’ is een totale investering van bijna twaalf miljoen euro gemoeid. De gemeente Haren, NS, Regio Groningen-Assen, provincie Groningen en ProRail nemen een groot deel van de totale investering voor hun rekening. Daarnaast draagt ook het Rijk bij in de vorm van subsidies. Deze gelden maken het tezamen mogelijk om het gehele stationsgebied aan te pakken, waaronder de realisatie van de tunnel, de modernisering van het station, een nieuw P+R-terrein (reeds gerealiseerd), de pleinen en het openbaar gebied.