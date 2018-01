Volle zaal en kritische vragen bij afscheid Jan Broekman (Mellenshorst)

Nieuws:

De grote zaal van de Mellenshorst liep zaterdagavond helemaal vol ter gelegenheid van het afscheid van de beheerder Jan Broekman. En dat gebeurde zes en een half jaar na datum dat Jan solliciteerde en aangenomen werd. Alom klinkt er waardering voor de wijze waarop hij, samen met Marga en anderen, de Mellenshorst weer op de kaart gezet heeft. Het is dan ook geen wonder dat Jan en de gebruikers met een zekere mate van weemoed afscheid van elkaar nemen. Jan kreeg schouder-kloppen en cadeaus met een welgemoede toekomstwens bij z’n nieuwe baan in Assen.

Een veel gehoorde vraag was zaterdagavond: waar is het Stichtingsbestuur en waar is het gemeente-bestuur? Als aanvullende opmerking klonk daarbij veelvuldig de opmerking dat men het onbegrijpelijk acht dat de jeugdsoos (volgens insiders met 40.000 euro) is opgeknapt, terwijl de beheerder van het buurthuis tevergeefs om financiële hulp vroeg bij de bedrijfsvoering.

Mogelijk kan het bestuur of de gemeente opheldering verschaffen over de ware reden en de gang van zaken, want iedereen was het er over eens dat ook de nieuwe beheerder voldoende krediet moet hebben om alles goed in de stokken te kunnen houden.

In reactie op de vragen in het stukje zegt bestuursvoorzitter Paul van Weringh: “Het bestuur was de hele avond aanwezig, ik stond een groot deel van de tijd in de keuken, dus misschien heeft de verslaggever mij niet gezien. En wat die 40.000 euro betreft, dat bedrag klopt van geen kant, het was ongeveer 28.000 euro. Dat heeft allemaal heel goede redenen, die kennelijk weinig mensen weten.”

Haweha is zeer content met de reactie van de heer Van Weringh. Dat geeft ook een gedeeltelijk antwoord op de onduidelijkheid

wie er zoal in het huidige bestuur zitten. Mogelijk kan in een volgende reactie duidelijk worden wie er nog meer deel van uitmaken.

Het blijft jammer dat geen enkel bestuurslid een woordje sprak ten afscheid van de vertrekkende en ter voorstelling van de nieuwe beheerder.

Dan had ook duidelijkheid kunnen ontstaan over de bestuurssituatie. Wellicht dat Van Weringh dit kan oppakken voor het blad van Ons Belang.