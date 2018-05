Nieuws:

Door: Redactie

In ’t Fundament wonen jonge mensen met een beperking. Het project was een initiatief van ouders. Op zaterdag 19 mei van 11-15 uur is er een voorjaarsmarkt, waardoor buurtgenoten kunnen kennismaken met de bewoners van ’t Fundament.

Muziek en streekproducten en natuurlijk een gezellige sfeer waarin buurtgenoten elkaar treffen. Adres: Tussenzie;l 18-20, Haren.