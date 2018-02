Vrijdag a.s. stopt Geertjan Groeneveld met zijn bedrijf, maar Clarissa gaat dóór

Door: Redactie

Vrijdag a.s. 23 februari zet Geertjan Groeneveld een punt achter zijn loopbaan als bloemist. Hij begon in dit vak in 1973.

Vrijdag van 10.00-17.00 uur staan drankjes klaar in de winkel, zodat belangstellenden hem nog even de hand kunnen schudden. De hand die vele duizenden boeketten maakten. De zaak zal worden voortgezet door Clarissa Drenth, die de winkel op 1 maart opent aan de Kromme Elleboog 46.

Foto: Geertjan en zijn vrouw Martha.