Ambtenaren toegang geweigerd. Vrijwilliger Zwembad Scharlakenhof ging buiten haar boekje

Door: Redactie

Voorzitter Piter Bakker van Zwembad Scharlakenhof is naar eigen zeggen vanochtend ‘uit zijn dak gegaan’ van boosheid. Hij las dat op Social Media boze reacties verschenen over een werkbezoek van ambtenaren van zowel gemeente Groningen als Haren aan het zwembad. Op Twitter stond (vrij vertaald) dat het een schande was dat een delegatie van tien man voor de deur stond namens de Gemeente Groningen voor een inspectie, terwijl het besluit tot fusie door de Eerste Kamer nog niet is genomen. De tweet werd afgesloten met: ‘De arrogantie. De vrijwilligers hebben ze de toegang geweigerd.’ Op Facebook gaat het incident ook rond en oud-wethouder Mariska Sloot draagt ook bij aan de discussie: ‘Huh? Wtf??? Ongepast dit.” Voorzitter Bakker zegt namens het bestuur dat de overtrokken reactie van de vrijwilligers alle perken te buiten gaat.

“Als het moet zal ik wel tien keer mijn excuses maken aan de mensen van de gemeente Haren en Groningen”, zegt Bakker. “Ik neem geen politiek standpunt in. Dit is een kwestie van fatsoen. En je moet niet denken dat de wereld maakbaar is, want dat is ie niet.” Hij voegt eraan toe: “Iedereen is welkom, ten alle tijde, in het zwembad. Voor inspectie, uit nieuwsgierigheid, wat de reden ook is. De deur staat open, we hebben niets, maar dan ook helemaal niets te verbergen.” Officieel laat het bestuur van SEZS op Facebook weten: “Een vrijwilliger is hier volledig uit de bocht gevlogen. Natuurlijk heten wij iedereen, in welke rol, positie of op welk tijdstip dan ook, welkom in het zwembad. Naar de delegatie bieden wij dan ook onze excuses aan. Wij betreuren dat het zo gelopen is. Dit had nooit mogen gebeuren.”

Het incident toont aan hoe hoog de emoties oplopen bij het thema fusie. Naar verwachting neemt de Eerste Kamer vanavond het ultieme besluit. Tot dat moment vinden sommige mensen dat ieder contact met mensen van de gemeente Groningen vermeden dient te worden.

Het betrof overigens een werkbezoek, waarbij zowel mensen van de gemeente Haren als de gemeente Groningen betrokken waren. Volgens Piter Bakker maakten ze gewoon een rondje langs de sportaccommodaties.