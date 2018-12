Vrijwilligersprijs voor Zorgboerderij Mikkelhorst

Door: Redactie

Speelweek Leek, MuzeeAquarium Delfijl, stichting De Brug regio Veendam en zorgboerderij De Mikkelhorst uit Haren zijn de winnaars van de Provinciale Vrijwilligersprijs 2018. Gedeputeerde Eelco Eikenaar maakte de winnaars maandag 10 december bekend tijdens een feestelijke avond in het provinciehuis. “Met deze prijs waardeert de provincie het vele goede werk dat deze vrijwilligers verzetten. Het vrijwilligerswerk is onmisbaar in onze samenleving.”

De winnaars kregen ieder een bedrag van 3000,- euro. De overige genomineerden, Kinderspeelweek Loppersum, buurthuis Jipsinghuizen, loopgroep Bedum en ZorgSaam Oldehove ontvingen een aanmoedigingsprijs van 1000,- euro.

Achtergrondinformatie

Categorie Zorg: Zorgboerderij de Mikkelhorst

Stichting Zorgboerderij de Mikkelhorst in Haren is sinds 2000 een ecologische zorgboerderij waar mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een fijne en veilige werkplek hebben. Bijna 90 vrijwilligers steken de handen uit de mouwen, samen met de deelnemers en medewerkers van de zorgboerderij: bij de receptie, in de keuken, de winkel, de tuin, houtkloverij en kinderboerderij. Regelmatig zijn er extra activiteiten en mensen komen graag voor het ‘Mikkelhorst-gevoel’. Een plek waar je je zelf mag zijn! Meer informatie: www.mikkelhorst.nl