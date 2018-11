VV Gorecht rouwt om verongelukte Joran

Door: Redactie

De 20-jarige Joran van der Steeg uit Haren is dinsdagochtend om 7.55 uur met zijn auto verongelukt. Hij kwam op de N36 bij Ommen (tweebaansweg) in botsing met een vrachtwagen en overleefde het ongeval niet. De chauffeur van de vrachtwagen bleef vrijwel ongedeerd.

Joran is de zoon van Wietze en Astrid van der Steeg uit Haren, die binnen VV Gorecht zeer actief zijn als vrijwilligers. Astrid leidt het G-voetbal, waar hun zoon Robert voetbalt. Verder waren beiden actief op andere fronten van de voetbalvereniging. Juist daarom is het nieuws van het tragische ongeval binnen de vereniging ingeslagen als een bom. “Hen overkomt een geweldig groot drama. We zijn er stil van”, staat op de website van VV Gorecht te lezen. Dinsdagavond was er een speciale bijeenkomst waar mensen hun emoties konden delen. Het was volgens één van de aanwezigen een ‘ontroerend en intens’ samenzijn.

Joran was in opleiding voor kok en had talent. Hij behaalde onlangs nog de finale van kookkampioenschappen o.l.v. Cas Spijkers. Voor de opleiding was hij naar Ede verhuisd, maar in de weekends was hij meestal in Haren te vinden. De politie heeft gisteren een oproep gedaan aan automobilisten die het ongeval hebben zien gebeuren. Kennelijk is de toedracht nog niet helemaal duidelijk.

