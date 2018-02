Vv Haren werkt aan Wall of Fame

Nieuws:

Door: Redactie

Bij vv Haren zijn ze momenteel bezig een “Wall of Fame ” te creëren voor overleden speler(ster)s en/of stafleden.

Het gaat om leden, die in het verleden in het eerste elftal speelden of staflid zijn geweest van deze selecties bij de vv Haren.

Vanzelfsprekend zijn er bij de club veel namen bekend, maar om niemand te vergeten doen ze ook deze oproep. Pascal Bouwman vraagt: “Mocht u, als familielid, weten wie dat bij u in de familie is geweest, vragen wij u vriendelijk voor 10 april 2018 een foto (liefst formaat 10 x 10 ) met daarop vermeld, de naam, het geboortejaar en het jaar van overlijden te verzenden aan:

vv Haren p/a R.J de Jager

Boterbloemweg 31

9753 HH te Haren

Bij het toesturen van de foto willen we graag uw e-mailadres , zodat we bij het gereedkomen van de “Wall of Fame” u daarvan in kennis kunnen stellen, zodat u bij de onthulling aanwezig kunt zijn.”