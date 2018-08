Wat blowverslaving veroorzaakte…Ties vertelt zijn verhaal.

Door: Redactie

Ties (29) groeide op in Haren en het waren turbulente jaren. Hij worstelde met zijn identiteit, waardoor hij zich liet verleiden tot problematisch gedrag. Hij raakte verslaafd aan blowen en begon te stelen om deze verslaving te financieren. Tussen 2000 en 2016 duurde de boze droom, waarin hij samen met vrienden ook vernielingen pleegde in Haren. Hij werd zelfs veroordeeld wegens een geweldsdelict, omdat hij zijn agressieve gevoelens niet de baas kon.

In 2016 zette hij de knop om en sindsdien zit er weer lijn in zijn leven. In een exclusief en interview met Haren de Krant, dat volgende week in de krant staat, blikt hij terug op die donkere periode in zijn leven.

De krant verschijnt 28-31 augustus.