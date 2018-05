Waarom vinden de buren het bouwplan Raadhuisplein nog niet goed genoeg?

Nieuws:

Door: Redactie

Een klassiek voorbeeld van wrijving tussen beleidsmakers (gemeente) en belanghebbenden (buren). In 2010 gloeide het verzet aan de Molenweg tegen de bouw van het nieuwe gemeentehuis en een deel van de bezwaarden van toen hebben opnieuw problemen met gemeentelijke bouwplannen op het Raadhuisplein. Nu gaat het om de bouw van winkels, appartementen, parkeerkelder en een supermarkt. Ontwikkelaar Explorius won de aanbesteding en presenteerde de plannen in februari. In het zicht van de haven moet er nog een ‘klap worden gegeven’ op het nieuwe bestemmingsplan, die de bouw mogelijk moet maken. En in die fase treden de bezwaarden naar buiten om te laten weten waarom het besluit moet worden uitgesteld: het plan heeft volgens hen nog haken en ogen.

Wat zijn de bezwaren?

De groep omwonenden van de Molenweg hebben nog vragen. Ook hebben ze bezwaren tegen elementen van de bouwplannen.

Bouwhoogte

Het bouwblok kent een maximale hoogte van zestien meter en dat vinden de buren te hoog. Zij verwachten schaduw in hun tuinen en inkijk. Ze vragen om één etage te schrappen of te laten ‘inspringen’, zodat hun overlast beperkt wordt. Ze vragen om doorrekening van de financiële gevolgen van deze ingreep.

Afstand tot hun kavels

De buren zien dat het bouwblok hun achtertuin tot op 3 meter nadert. Zij meenden dat 13 meter was afgesproken. Ze vragen om een tussenweg en een afstand van 9 meter te hanteren. Bovendien zouden ze de laad- en losruimte van de supermarkt inpandig willen realiseren.

Ze willen laten onderzoeken of fietspad en parkeerhavens tussen het bouwblok en hun achtertuinen kunnen worden aangelegd, zodat de afstand wordt vergroot. Voorts vragen ze of hun privacy verbeterd kan worden, door balkons en terrassen van de appartementen aan de binnenzijde van het bouwblok te plaatsen (dus niet aan de Molenweg-zijde).



Verkeer

De buren denken dat de toegenomen verkeersdruk op de Molenweg onacceptabel is (zij verwachten 10% meer verkeer). Ze suggereren dat er een verkeerscirculatieplan moet komen waar de Kerkstraat bij betrokken wordt.

Zij denken dat parkeren een probleem wordt. De buren vragen zich af waarom de norm van 1,8 parkeerplaats per appartement is bijgesteld naar 1,5. De bezwaarden vragen om onderzoek hoe de parkeeroverlast het hoofd kan worden geboden.

Groen

De omwonenden verwachten problemen met de afwatering. Doordat er in het plan geen groene plekken zijn opgenomen, kan het water geen kant op. Zij vragen de gemeente om de sloot te handhaven en groen in het plan te brengen (met behoud van bomen van het ‘Oortmerssen-bosje’).

De gemeente heeft de kanttekeningen aangehoord, maar wil de plannen nu niet meer uitstellen. Er zouden schadeclaims kunnen komen van ontwikkelaar Explorius als het project wordt uitgesteld of ingrijpend wordt veranderd.