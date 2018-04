Wandelen in De Vennen

Nieuws:

Op zondag 6 mei organiseert Het Groninger Landschap een wandeling door de tuin van villa de Vennen.

Villa “De Vennen” is sinds 2001 het hoofdkantoor van Stichting het Groninger Landschap te Haren. In 1920/1921 werd de villa door de architect Wittop Koning gebouwd voor H.H. Niemeijer, directeur van de gelijknamige tabaksfabriek in Groningen. Rondom het huis ligt een tuin ontworpen door Wittop Koning. Omstreeks 1930 was tuinarchitect Jan Vroom jr. bij de renovatie van de tuin betrokken. De geometrische opzet en het gebruik van zandsteen zijn karakteristiek.

Locatie: Rijksstraatweg 333, 9752 CG in Haren

Tijd: 11.00 – 12.00 uur

Deelname is gratis, aanmelden is gewenst en kan via www.groningerlandschap.nl – activiteiten