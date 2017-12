Wat ik zeggen wou…

Nieuws:

Door: Redactie

De discussie over de bestuurlijke toekomst van Haren speelt inmiddels meer dan 4 jaar. De partijen die de burgerraadpleging en gemeenteraadsverkiezing in 2014 verloren, hebben de uitslag nooit willen accepteren. Hierdoor zijn de tegenstellingen in de gemeenteraad verscherpt. Binnen de bevolking is verdeeldheid gezaaid door het verspreiden van onjuiste informatie. Zowel de provincie als oppositiefracties in de gemeenteraad hebben zich hieraan schuldig gemaakt. Dit had nooit mogen gebeuren. Net zo min als het onjuist informeren van de Tweede Kamer. Hoe hebben raadsleden van Haren – gekozen volksvertegenwoordigers – aan de Kamer durven schrijven dat het herindelingsproces sinds 2014 ‘zorgvuldig is doorlopen’? In het belang van de burgers van Haren roep ik iedereen op: laten we eerlijk zijn!

Gustaaf Biezeveld, voorzitter Burgercomité Haren