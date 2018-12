Waterschap vraagt meetgegevens op bij aannemer die tunnel aanlegt

Nieuws:

Door: Redactie

Het Waterschap Hunze en Aa’s heeft bij aannemer Reimert Infra de meetgegevens opgevraagd, die kunnen zeggen wat er gaande is in de bodem rond de Walstroweg. Reimert Infra zegt dat de schade aan woningen rond de Walstroweg (waar de tunnel onder het spoor wordt aangelegd) wordt veroorzaakt door de droge zomer en niet door het verlagen van het grondwaterpeil (dat was nodig voor de bouw).

Het Waterschap gaf voor het bemalen een vergunning met voorwaarden. Men wil nu aan de hand van de meetgegevens zien of de schade nu is veroorzaakt door het bemalen of door de droge zomer. Die informatie kan belangrijk zijn. Enerzijds omdat het waterschap eventueel handhavend zou kunnen optreden tegen de aannemer. Anderzijds kunnen omwonenden de gegevens gebruiken om te proberen hun schade op de aannemer (of opdrachtgever ProRail) te verhalen.