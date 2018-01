Webcolumn J.E. Bosch

Column:

Oliebollen

Al sinds huwelijksheugenis bakt mijn hartsvriendin rond oud en nieuw achtereenvolgens kniepertjes en oliebollen. Het slotakkoord daarvan wordt gewoonlijk gevormd met de constructie van appelflappen. Het AD is ook dit jaar niet langs geweest. Indien dit wel het geval zou zijn geweest had menig reguliere kraamgebonden oliebollenbakker ongetwijfeld het nakijken gehad!

Maar nu ik toch met oud en nieuw bezig ben wil ik niet nalaten al mijn lezers (m/v) een geslaagd, gelikt, maar vooral gezond 2018 toe te wensen. Alles wat wenselijk is, zou wijlen mijn schoonvader hebben gezegd.

Tussen de oliebollen door van alles gelezen in diverse bladen. Zo las ik dat de heer Kim (die jonge oen uit Noord Korea) nu eindelijk zijn rode knopje klaar voor gebruik heeft. Oom Donald uit Amerika heeft ook zo’n knopje. Via een ultra hete hotlijn kunnen ze elkaar en elkaars knopje in de gaten houden. Benieuwd wie er het eerst op durft te drukken. Als ze dat allebei tegelijk doen heb je grote kans dat de wederzijdse projectielen elkaar halverwege tegenkomen en daar, hoog boven de een of andere oceaan met elkaar in botsing komen. Niks aan de hand dus. Kunnen ze daarna weer vrolijk aan de oliebollen. Aks ik Youp mag geloven schijnen genoemde heren dezelfde kapper te hebben. Kon hij wel eens gelijk in hebben. Kan de desbetreffende kapper dus flink aan de bak met het uitschrijven van fikse reiskostendeclaraties.

Dichter bij huis wordt dit jaar vast heel belangrijk voor Haren. Groningen of zelfstandig?? Die vraag zal in 2018 zeker beantwoord worden.

Overigens ben ik van mening, dat een samengaan van Haren met Tynaarlo een zeer aantrekkelijke oplossing zou zijn. En wordt het toch Groningen, dan liggen bij mijn hartsvriendin aan het eind van 2018 vast wel een paar extra oliebollen klaar voor Michiel en Gustaaf. Als troost!