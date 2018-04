Webcolumn J.E. Bosch april

Nieuws:

Door: Redactie

Zomertijd

Ruim 2 weken geleden al weer verkeerde ik in de gelukkige omstandigheid om de wijzers van mijn klokken een uur vooruit te zetten; de zomertijd kwam wederom over ons. Ik wil u hier verklappen beste lezer, dat ik geen hekel heb aan de zomertijd, maar wel aan het verzetten van al die wijzers; want er hangen nogal wat klokken te dezent. Nu is een uur vooruit zetten nog wel te doen, maar als over een half jaar al die wijzers weer teruggezet moeten worden is dat van een wel geheel andere orde. Terugzetten van wijzers geeft in veel gevallen problemen met het uurwerk, zoals in het grijze verleden mijn goede vader altijd opmerkte. Ik kies dan ook in arren moede voor het vóóruitzetten van de wijzers als de wintertijd weer invalt. Die moeten dan ook allemaal 11 keer in het rond om weer op de juiste tijd te geraken en dat is met al die klokken geen sinecure.

Al deze overwegingen in aanmerking nemende besloot ik om de klokken nu maar eens gewoon te laten staan zoals ze stonden; geen gedoe met vooruitzetten van al die wijzers. Maar wel de maandagochtend daarna een uur te laat bij de oogarts. En… tot overmaat van ramp, de volgende dag weer een uur te laat bij de tandarts en daarna ook nog de kapper! Dan toch maar de klokken een uur vooruit gezet om zo nader onheil te voorkomen. Na een klein avondje vooruitzetten heb ik mij nog even gezellig een uurtje onderhouden met de weduwe Joustra, waarvan de volgende ochtend nog slechts het ledige omhulsel over was. En, oh ja, ik moest immers de wijzers nog een uur vooruitzetten!!

Ik was, na het nuttigen van al die weduwen, even vergeten, dat dit reeds de avond tevoren was geschied. Gevolg…. Een uur te vroeg bij de KNO-arts!! Alles staat nu weer goed, behalve de relatie met de weduwe Joustra, die is over!

Overigens blijf ik van mening dat Haren en Tynaarlo samen een prachtig mooie gemeente zouden vormen.