Webcolumn J. E. Bosch (mei)

Mei…

Voor mij is de maand mei een mooie maand en dat zal menigeen vast wel met mij eens zijn. Immers… in mei leggen alle vogeltjes een ei. Ja, met uitzondering dan van die twee dwarsliggers die zo nodig hun legsel in een andere maand wensen te plannen. En ook hoor ik (met dank aan Specsavers) de vogelkens weer vrolijk kwinkeleren in het nog zo frisse jonge groen. Ja zeker, dagelijks hoor ik ze: de tuinfluiter, de vink, de merel, de tjiftjaf en al die anderen. En verder… De madeliefjes tieren welig in mijn mosgroene gazon en wat bloeide de pruimenboom weer geweldig. Om van die prachtige clematis nog maar te zwijgen. En wat te denken van de magnolia en de morel? Schitterend hoor! Ja beste mensen, mooie maand die meimaand!

Ik kijk echter ook met argusogen naar de Berberis thunbergii atropurpureum. Die groeit inmiddels ook alweer als de bekende kool. En wie de kool niet spaart zal ook de geit bij de hoorns moeten pakken zodat ik binnenkort weer eens 50 meter heg kan scheren. En dat maal 3! (bovenkant en twee zijkanten). En dan volgt ook nog eens dat vermaledijde opruimen van al dat stekelspul. Maar gelukkig is het dan alweer juni!