Wederikweg wordt de nieuwe route naar de fietstunnel

Door: Redactie

De Wederikweg in Oosterhaar krijgt een nieuwe functie: het wordt de fietsroute van en naar de fietserstunnel, die onder het spoor doorloopt naar het Stationsplein. Je kunt het nog anders zeggen: De Wederikweg en de fietstunnel maken het voor fietsers mogelijk om snel en veilig van Oosterhaar naar de westelijke kant van Haren te rijden.

De fietstunnel wordt dit jaar gebouwd. In het najaar zal de Wederikweg geschikt worden gemaakt voor de nieuwe functie. Na overleg met omwonenden in oktober vorig jaar is een plan gemaakt, waarbij de weg eruit zal zien als een fietsstraat. Rode bestrating. Er worden parkeerhavens aangelegd, die haaks op de weg staan, zodat er niet meer op de weg wordt geparkeerd.

Als het fietsverkeer deze route eenmaal kan kiezen, wordt de Oude Middelhorst van een probleem verlost. Althans het gedeelte tussen de Middelhorsterweg en de kruising met de Wederikweg. Op dat traject is het momenteel tijdens spitsuren vaak chaotisch, omdat fietsverkeer (ook scholieren) zich mengen met een flinke hoeveelheid auto’s.