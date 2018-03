Wees alert voor bedreigende achtervolger in Haren en omgeving

Door: Redactie

Zaterdagochtend rond 7 uur vond een bedreigende achtervolging plaats in de Molenbuurt te Haren. Wees alert en let op een donkere auto met blauw kenteken, die zich verdacht gedraagt.

Wat gebeurde er?

Een donkere auto met een blauw kenteken reed achter een jonge vrouw aan. De auto verhoogde meermaals de snelheid en is tijdens de achtervolging dwars door het Hendrik de Vriesplantsoen (aan de Vondellaan) achter de fietsster aangereden.

De auto kwam hierbij korte tijd vast te zitten in de modder, waarna de achtervolging verderging op de Vondellaan.

Pas in het centrum is de fietser aan de belager ontkomen.

Mochten mensen iets gezien hebben van deze gebeurtenis of andere tips willen doorgeven, neem dan contact op met de politie. Bel 0900-8844.