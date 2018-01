Weetjes over stormschade

Nieuws:

Door: Redactie

De takken en dakpannen vliegen in het rond. Zelfs zonnepanelen blijven niet op het dak liggen. De storm van vandaag levert zeer waarschijnlijk meer dan 10 miljoen euro aan schade op. Vooral aan en rondom woningen. Gelukkig is het vaak mogelijk om de stormschade aan je huis te declareren bij de verzekeraar. Welke stormschade wordt vergoed, hoe kun je de schade melden en hoe voorkom je stormschade aan je woning? Pricewise schreef een uitgebreid artikel over stormschade, waarin al deze vragen (en meer) beantwoord worden.

Lees: https://www.pricewise.nl/verzekeringen/opstalverzekering/stormschade/