Weidevogels spotten in Oostpolder

Nieuws:

Door: Redactie

Het Groninger Landschap organiseert op zaterdag 17 maart een wandeling met het thema: weidevogels spotten in de Oostpolder. Ook zo benieuwd of de eerste grutto’s er al weer terug zijn?

De vogelaars van Groninger Landschap zeggen: “Vanaf de kop van de Osdijk lopen we langs de boorden van het Zuidlaardermeer richting de uitkijktoren en vandaar via het fietspad terug naar ons vertrekpunt. We gaan op zoek naar de vele weidevogels, zoals kievit, grutto, wulp en tureluur. Ook is de kans groot dat we verschillende eendensoorten zullen zien zoals bijv. de slobeend, krakeend enz., en verder (geoorde) fuut, buizerd, kiekendief èn… mogelijk zelfs een zeearend. Tip: neem laarzen of stevige schoenen mee en winddichte kleding. Ook een verrekijker is een aanrader.”

Locatie: Osdijk 8, 9479 TC Noordlaren – ter hoogte vana fietspad richting uitkijktoren

Tijd: 9.00 – 11.00 uur

aanmelden is niet nodig en deelname is gratis