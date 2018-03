Wethouder geeft gastles over geld bij CBS de Borg

Nieuws:

Door: Redactie

Op dinsdag 13 maart geeft wethouder Michiel Verbeek van de gemeente Haren kinderen van groep 5 van CBS de Borg in Haren een financiële gastles.

De gastles is een preventieactiviteit van de Gemeentelijke Kredietbank (GKB) met als doel om schulden op latere leeftijd te voorkomen. De gastles is georganiseerd in het kader van de landelijke Week van het geld en vindt plaats van 13.00 tot 14.00 uur. De Week van het geld is een initiatief van Wijzer in geldzaken in het kader van leren omgaan met geld voor kinderen in het basisonderwijs.