Wie heeft horen praten over dubbele straatroof nabij Scharlakenhof? Meld Misdaad Anoniem.

Door: Redactie

Dinsdag 23 april in de late avond en zaterdag 27 april rond dezelfde tijd zijn fietsers overvallen door meerdere jonge mannen/jongens op het stille en donkere fietspad dat sportcentrum Scharlakenhof verbindt met het Westerveen in Haren. Daarbij is geweld gebruikt. De politie neemt de zaak hoog op en doet onderzoek. Heeft u enig idee wie de daders kunnen zijn?

Het is niet ondenkbaar dat de jeugdige daders in Haren of omgeving wonen en de omgeving van het sportcentrum goed kennen. In dat geval zou er in Haren door de daders gepraat kunnen zijn over deze twee voorvallen. Zijn ouders op de hoogte? Hebben jongeren onder elkaar hierover gesproken? Laat dan het geweten spreken en geef informatie door aan de politie. Dat kan ook anoniem.

1.Welke namen gaan rond over de dadergroep?

2.Wie heeft op 23 en 27 april tussen 22.00-00.00 uur verdachte situaties gezien?

Ben je zelf één van de daders? Maak schoon schip, zet een streep onder dit gedrag waarmee je mensen ernstig kwetst. Geef je aan en maak een nieuw begin.

Hoe kunt u de politie snel helpen?

1.Geef uw informatie door via 0900-8844.

2.Geef eventueel anoniem informatie via 0800-7000 of via www.meldmisdaadanoniem.nl

Wilt u liever uw informatie doorgeven aan de redactie? Mail dan redactie@harendekrant.nl. Deze informatie wordt ook doorgegeven aan de politie.