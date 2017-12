Wij denken aan u…

Door: Redactie

Deze dagen tussen kerstmis en nieuwjaar denken wij aan alle lezers die het moeilijk hebben. Door problemen in hun vrienden- of familiekring. Of door een slechte gezondheid of moeilijkheden op het werk. Veel kunnen we niet voor u doen, behalve aan u denken.

Voor een paar dagen laten we de hectiek van politiek, herindeling, werk en nagejaagde doelen even rusten en stellen we ons open voor onze basale behoeften: aandacht en genegenheid. In die behoeften zijn we allemaal gelijk, denk ik. Geluk is niet vanzelfsprekend.

Hein Bloemink, redactie