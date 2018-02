Wie wil zijn warmtelekkage thuis eens zien?

Nieuws:



Met het doel de afhankelijkheid van gas in de Harense huishoudens terug te dringen begint Transition Town Haren op 12 februari met de actie ‘Haren Neemt Gas Terug’

Infraroodcamera

De actie is een samenwerkingsverband met het Energieloket Haren en de Natuur en Milieufederatie Groningen. De actie richt zich in eerst instantie op de wijk Oosterhaar.

Particuliere huiseigenaren kunnen in de periode van 12 februari tot 9 maart gratis warmtebeelden van hun woning laten maken. Met een speciale infraroodcamera worden warmtelekkages van de woning weergegeven.

Professioneel advies isolatie

Als er behoefte is aan deskundige interpretatie van de beelden kan een afspraak worden gemaakt (eveneens gratis) met een energieadviseur. Woningeigenaren krijgen dan een professioneel advies hoe de isolatie van hun woning te verbeteren.

Collectieve inkoop

Later in het voorjaar wordt er nog een markt georganiseerd. Belangstellenden kunnen hier meer informatie over isolatie krijgen. Ook wordt dan de gelegenheid geboden om in te tekenen op collectieve inkoop. Het isoleren van de woning kan zo een stuk aantrekkelijker worden.

Financiering

Voor huishoudens die onvoldoende geld hebben om isolatie te betalen zijn er eventueel leningen beschikbaar. Met het bedrag dat de gasbesparing oplevert kunnen de terugbetalingstermijnen van de lening worden gedekt.

Huiseigenaren uit Oosterhaar die in aanmerking willen komen voor de gratis warmtebeelden kunnen contact opnemen door een e-mail te sturen aan transitiontownharen@gmail.com