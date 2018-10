Wie wilde Haren opnieuw ontwrichten door het vervolg op Project X vier jaar na de rampnacht? (deel 2)

Door: Redactie

Marco in ‘t Veldt deed onderzoek naar de kwade genius…In september verscheen deel 1 van zijn artikel. Nu deel 2 (slot).

Project X Haren 2016 was slim gemaakt, door iemand die precies wist wat je moest doen om opsporing te voorkomen, door iemand met kennis en ervaring dus. Er stond weinig op dat houvast kon geven over de ware identiteit van Harry. Vrienden uit Groningen, Rotterdam en een enkele journalist. Een valse profielfoto en verder niets behalve een oud bericht over een VW Golf die hij gekocht zou hebben.

Jarenlang leefde het event een slapend bestaan, tot augustus 2016. Toen ontwaakte ‘Harry’ opeens en vroeg aan zijn volgers ‘iemand nog zin in een feestje?’ Er kwamen meteen reacties. Na die opmerking begint het event in augustus 2016 weer snel te groeien en zijn er 21.000 mensen die zeggen naar Haren te komen. Zelfs als er slechts 10% komt heeft het dorp een probleem. Politiewoordvoerder Paul Heidanus zegt dat de politie geprobeerd heeft om het event te laten verwijderen en om achter de identiteit van Harry van Assen te komen. Dat mislukt beide, en er blijft maar één andere optie om Haren veilig te houden op 21 september 2016: Burgemeester Pieter van Veen vaardigt een noodbevel uit en de politie grendelt het hele dorp af. ‘Reünie Project X Haren in de kiem gesmoord,’ melden landelijke media zoals Hart van Nederland.

2017: Vijf jaar na Project X Haren

Nog een jaar later: 2017. Ik word gebeld door de Volkskrant. Het bekende Project X Haren is bijna vijf jaar geleden en ze willen een terugblik schrijven. Of ik kan helpen? Ze willen graag de contactgegevens van de organisator van Project X Haren 2012. Het hele Volkskrantverhaal mislukt. Het ’16-jarige meisje’ uit Haren en haar familie weigeren iedere medewerking. Frank, de organisator en drijvende kracht achter Project X Haren in 2012, gaat zelfs zover dat hij ook al zijn vrienden verbiedt met de pers te praten. De krant besluit daarom niets meer met het jubileum van Project X Haren te doen. In het AD verschijnt wel een verhaal, dat overkomt als een interview met het 16-jarige meisje, maar in werkelijkheid is gebaseerd op haar Facebookpagina.

Ik kijk mijn oude aantekeningen nog eens door. Daaronder zie ik de inloggegevens van Harry van Assen. Facebook laat zien dat er moet worden ingelogd met woord van 15 tekens, waarvan de eerste een ‘P’ is en de laatste een ‘3.’ Een mooie puzzel, waarbij ik één belangrijk hulpmiddel heb: het moet gaan om iemand die ik op de een of andere manier ken. Na een tijdje puzzelen en één dwaalspoor word ik op een ochtend wakker met een mogelijke inlognaam in mijn hoofd: ‘Projectexit2013.’ Absurd natuurlijk, maar het proberen waard. En inderdaad: het gmailaccount ProjectExit2013@gmail.com blijkt te bestaan. Het gmailadres is bovendien aangemaakt in december 2013, dus tegelijkertijd met Project X Haren 2016. Of het daadwerkelijk gebruikt is om het event voor 2016 te maken valt helaas niet meer te controleren, want dat event is inmiddels verdwenen.

Contact

Ik neem contact op met één van de jongens achter ProjectExit, ‘Daben,’ die inmiddels naar Rotterdam is verhuisd. Die zegt me wel in contact te kunnen brengen met Harry van Assen. In no- time krijg ik een vriendschapsverzoek op Facebook van Harry van Assen. Een nieuw account, want ook de oude ‘Harry van Assen’ bestond niet meer. Natuurlijk wil ik bewijs dat het dezelfde Harry is. Dat geeft de nieuwe ‘Harry’ me in de vorm van Facebookchats met bedreigingen aan het adres van de ‘oude Harry.’ Ook krijg ik een logboek waarin precies is bijgehouden wat er wanneer gebeurde rond het event van 2017. Net zo’n logboek als de jongens van ProjectExit gebruikten en onmiskenbaar echt. Het is niet de enige parallel tussen ProjectExit en Project X Haren 2016, ik vind er meer. “Harry’ koopt zijn auto bijvoorbeeld in Heerenveen, de woonplaats van Bram. En hij heeft vooral vrienden in Groningen en Rotterdam, net als Daben. De eerste die aangeeft naar Project X Haren 2016 te komen, is nota bene Bram, maar dan onder zijn echte naam, en meteen nadat het nieuwe event is aangemaakt, dus voordat anderen er van weten.

Wie zit erachter?

Zitten de jongens van ProjectExit ook achter de gebeurtenissen in 2016? Ik stel de vraag openlijk aan ‘Harry’. Als antwoord stuurt hij me een smiley. Honderd procent hard bewijs is in zoiets niet te krijgen, maar de conclusie lijkt voor de hand te liggen: de mensen achter Project X 2016 zijn Daben en Bram. Ze hebben iedereen om de tuin geleid. Ze stopten wel met ProjectExit, maar pas nadat ze alweer een nieuw event hebben gemaakt waarvan niemand weet dat zij er achter zitten.

Waarschijnlijk hadden ze aanvankelijk oprecht de bedoeling om er nu een leuk feestje van te maken. In het begin meldden zich zelfs mensen die hen willen helpen, bijvoorbeeld met muziek of apparatuur. Maar al snel bloedt alles dood en blijft alleen het event online staan. Tot ze het in augustus 2016 nieuw leven inblazen. Van alle goede bedoelingen is weinig terechtgekomen, maar ze laten het gewoon doorgaan, met alle risico’s van dien. Na afloop van Project X 2016 bedankt ‘Harry van Assen’ dat iedereen zich in Haren zo goed heeft gedragen. Hij is er duidelijk niet zelf bij geweest.

