Wildplukken in de Biotoop

Wat doe je nu eigenlijk in de keuken met brandnetels, zevenblad of rozenbottels? In deze workshop leer je de basis van koken met wilde planten/bessen/bloemen.

Bij de Biotoop maken ze met u een mooie wandeling waarin we planten oogsten, met de oogst maken we een simpele, plantaardige wilde lunch. Je leert gerechten en manieren om de eetbare wilde natuur dagelijks in je maaltijden te verwerken.

We maken een mooie wandeling over het terrein waarin we zo’n 20 verschillende soorten kruiden, bessen en bloemen zien. We nemen verschillende mandjes mee zodat we verschillende soorten kunnen oogsten die we later tijdens de picknick gaan gebruiken.

De Biotoop

De wildplukwandeling vind plaats op het terrein van de Biotoop, een woon/werk complex van 8 hectare waar zo’n 250 mensen wonen en werken. De Biotoop is gelegen naast de Hortus Botanicus.

Wildplukken en koken

Zaterdag 4 mei

10.00 – 14.00

Adres: Biotoop – Kerklaan 30, Haren

Prijs: €40 per persoon



