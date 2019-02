Winkel Intertoys Haren valt binnen faillissement

Nieuws:

Door: Redactie

De winkelketen Intertoys is failliet, maar de winkels blijven geopend in de hoop hiermee een doorstart mogelijk te maken. De franchise-vestigingen blijven buiten schot, zo melden de media. Deze winkels kunnen verder, maar zullen een andere naam moeten gaan bedenken.

De winkel in Haren is geen franchise, dus valt binnen het reguliere faillissement. Nu Intertoys mogelijk uit het straatbeeld gaat verdwijnen blijft in Haren nog maar één speelgoed-speciaalzaak over: Baboffel. Deze is gevestigd aan de Kerkstraat.

De winkel van Intertoys is al sinds eind jaren 70 in De Brinken gevestigd. Het was het echtpaar J. Swarte, dat begon als zelfstandige speelgoedzaak (Swarte). In de jaren 90 werd het een vestiging van Intertoys, waar de familie Swarte werkzaam bleef. Toen het echtpaar Swarte met pensioen ging werd de zaak voorgezet door zijn zoon Rob en diens echtgenote Angela (zie foto).



In het najaar van 2006 besloten zij een nieuwe wending aan hun leven te geven. De familie Swarte emigreerde naar Portugal om daar een vakantieaccommodatie op poten te zetten. Daar zijn ze in geslaagd. Daarmee verdween de naam Swarte uit De Brinken.

Wat er nu gaat gebeuren met de Harense vestiging van Intertoys is onduidelijk. Dat hangt af van de mogelijke doorstart.