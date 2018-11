Wintermarkt in Glimmen 25 november

Door: Redactie

Al weer voor de 3e keer wordt er een Wintermarkt in Glimmen gehouden. De organisatoren zijn Ria Bakker, Femmy Holwerda en Marlies Mellema.

Waarom zijn jullie met dit evenement begonnen?

Femmy:” We hoorden drie jaar geleden dat het dorpshuis De Groenenberg het financieel moeilijk had en bedachten het idee om een markt te organiseren en zo geld te genereren voor het dorpshuis. We hoopten, dat er veel mensen op af zouden komen, zodat er omzet gedraaid kon worden. Bovendien schept het een mogelijkheid om mede dorpsgenoten op een ongedwongen manier te ontmoeten.

Zo te merken is dat aardig gelukt.

Ria: “Het eerste jaar was natuurlijk pionieren. De organisatie van zoiets was voor ons nieuw en we wisten eigenlijk niet waar we moesten beginnen. Na veel vragen en erover praten merkten we dat we geld nodig hadden om te kunnen starten. We hebben toen besloten de Glimmense ondernemers te vragen ons te sponsoren, hetgeen goed gelukt is. Ze hebben gul gegeven en hebben dat tot nu toe steeds gedaan. Het dorpshuis draaide vanaf het eerste jaar een boven verwachte omzet!

Marlies, jij bent dit jaar voor de eerste keer van de partij?

Marlies: “Omdat de markt steeds groter werd en er behoefte was aan extra menskracht help ik mee met de organisatie. Ik heb inmiddels ook gemerkt dat het veel werk is. Sponsoren werven, standhouders benaderen, drukwerk ontwerpen, leuke evenementen bedenken, huur regelen bij de gemeente en nog veel meer. We werken goed samen en vinden het leuk om ons steentje bij te dragen aan het goede doel en er een heel gezellige dag van te maken.



Wat zouden jullie de mensen die dit lezen nog willen zeggen?

Femmy: Komt allen naar de markt op zondag 25 november van dit jaar. De markt opent om 12.00 en sluit om 17.30 uur. Er zijn leuke en bijzondere stands met sieraden, cadeaus, kleding, keramiek, accessoires, kunst, bloemen en ’food’. Voor de kinderen zijn er diverse activiteiten, maar wat ze niet mogen missen is de spectaculaire voorstelling van 5-voudig Nederlands kampioen goochelen HILBERT. Er zijn drie voorstellingen: om 14, 15 en 16 uur en kaartjes à € 2,00 zijn te koop bij de Quintusschool en in de zaal van de Groenenberg, echter vol is vol.

Er is livemuziek, er zijn proeverijen en je kunt meedoen aan HEEL GLIMMEN BAKT! Onze eigen juffrouw Sweet Honey reikt mooie prijzen uit aan de beste zoete en hartige taartenbakker. Onze dorpsbrasserie De Kastanjehoeve en onze schoonheidssalon ClaryCare bieden deze aan! Ook de kinderen kunnen meedoen, voor hen is er een etentje op het Pannenkoekenschip te winnen. We hopen dat de opkomst net zo groot is als vorig jaar.

Advies voor de bezoekers: kom zoveel mogelijk lopend of met de fiets i.v.m. de vele auto’s die allemaal een parkeerplaatsje willen. En… neem ook contant geld mee want je zult leuke spulletjes tegenkomen. Wil je alvast weten welke standhouders zich presenteren ga dan naar onze facebookpagina Wintermarkt Glimmen.