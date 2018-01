Woensdag spoeddebat over opstappen wethouder

Nieuws:

Door: Redactie

De oppositiepartijen PvdA, VVD, GL en CU gaan woensdag het resterende college van B&W aan de tand voelen over het gevoerde beleid, dat uiteindelijk heeft geleid tot het opstappen van wethouder Mariska Sloot (GVH). De extra vergadering is woensdag 10 januari om 20.00 uur in het gemeentehuis van Haren.

Sloot wierp de handdoek in de ring, omdat zij het niet eens is met het collegebeleid, waarin enkele contacten bestaan met ambtenaren van de gemeente Groningen om praktische fusiezaken te bespreken. Sloot eiste een ‘cordon sanitair’, dus een contactverbod tussen Harense en Groninger ambtenaren. Het college vond echter in meerderheid dat er een hoger belang is om dat contactverbod af te wijzen. Men vindt dat er onderwerpen zijn die al besproken moeten worden voor het geval de fusie toch doorgaat. Zij vinden dat in het belang van Haren. Mariska Sloot liet echter haar eigen visie zwaarder wegen en stapte kort voor kerst op.

Het is de vraag wat het debat van woensdag gaat opleveren. Wordt het een vragenuur of wordt de geloofwaardigheid van het college serieus in het geding gebracht. Mocht GVH op dit punt meegaan met de oppositie, dan zou dit het college laten kraken in haar voegen.