Wonen en werken aan de Dilgtweg in oud zustergebouw en ziekenhuis

In juni komen de eerste bewoners en bedrijven in de Hub. Een nieuw minidorp aan de Dilgtweg, met een mix aan bewoners en bedrijven.

foto: Het gebouw dat wordt aangepast…

foto boven: Jan Derk Diekema (Carex) en Ron van Essen (Questcoach)…



‘De Biotoop’ is voor de meeste Harenaren een al even gangbaar begrip als ‘het Biologisch Centrum van de RUG’ dat was tot 2010. De gebruikers van de Biotoop combineren wonen en werken op zo’n aantrekkelijke manier dat er al jaren een wachtlijst is. Zoiets is voor navolging vatbaar, dachten Ron van Essen en Jan Derk Diekema drie jaar geleden.

Ron is directeur van De Questcoach, een organisatie die kwetsbare jongeren begeleidt naar zelfstandigheid. Jan Derk werkt bij CareX. Het leegstaande zusterhuis van Beatrixoord aan de Dilgtweg, waar later de afdeling Kinderrevalidatie gehuisvest was, bleek een geschikte plek. Ze gingen aan de slag met de voorbereidingen van wat ze ‘de Hub’ noemden. In de ICT betekent die term het middelpunt van de aangesloten computers. Wie nu het gebouw binnenstapt, treft een bouwplaats aan. Maar Ron en Jan Derk zien al duidelijk voor zich hoe het er binnenkort uitziet.

“De invulling van de Biotoop is destijds ontstaan”, zegt Ron. “De Hub hebben we van tevoren uitgedacht. Vandaar die lange voorbereidingstijd. Maar we zijn nu zo ver dat de eerste bewoners volgende maand kunnen komen.” Ze laten zien wat er al is gebeurd in het zusterhuis en wat er nog staat te gebeuren. Het gebouw heeft verschillende vleugels met lange gangen, waaraan onder meer de woninkjes van verpleegkundigen waren. “Veel muren zijn al doorgebroken”, zegt Jan Derk. “Voor de herinrichting gebruiken we zoveel mogelijk gerecyclede materialen, zoals kozijnen uit andere panden die CareX beheert.”

Één plus één is drie

Het is de bedoeling dat de Hub voor het eind van dit jaar 55 bewoners en vijftien tot twintig bedrijven huisvest. Die bewoners zijn onder meer kwetsbare jongeren die wonen onder begeleiding als voorportaal naar volledige zelfstandigheid, mensen die vanuit andere landen naar Nederland zijn gevlucht en hier een nieuw bestaan willen opbouwen en enkele studenten met een ‘sociale’ studierichting. Bedrijven hebben zich ook al gemeld. “Voor de Syrische cateraar Yamen Quisine zijn we een keuken aan het inrichten”, vertelt Jan Derk. Hij wijst naar een rij garageboxen. “En die garagedeuren vervangen we door puien, waardoor ze geschikt worden voor bedrijven.”

“De nadruk ligt op samenwerken en verbinden, op 1+1=3”, zegt Ron. “We praten met belangstellenden en voelen dan snel aan of ze in dit concept passen. En straks willen we Haren uitnodigen om bijvoorbeeld te komen eten en we gaan exposities en andere activiteiten organiseren.” (GB)