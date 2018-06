Woonevenement in Museum De Buitenplaats georganiseerd door Harense makelaar

Nieuws:

Buiten Wonen groeit als alternatief voor de stad. Maar wat is het woningaanbod in onze regio? En hoe maak je Buiten Wonen financieel haalbaar en beheersbaar? Op deze en meer vragen krijgen bezoekers antwoord tijdens het woonevenement ‘Buiten Wonen op De Buitenplaats’ dat op woensdag 27 juni a.s. van 18.00-21.00u wordt gehouden bij Museum De Buitenplaats, Hoofdweg 76 in Eelde.

Marktsituatie en praktijkvoorbeelden “Met een tekort aan huizen in de stad oriënteren steeds meer mensen zich daarbuiten. Een logische stap, zeker ook gezien de ruimte en andere voordelen die buiten wonen met zich meebrengt”, aldus Marcel Roelofs, makelaar en specialist Buiten Wonen bij Verver Jet Winters Makelaars. “Naast de jonge gezinnen die op enig moment meer behoefte krijgen aan ruimte om zich heen, zien we ook een groeiende groep 40/50’ers en succesvolle ondernemers die de stad verruilen voor sfeervolle boerderijen of ruime kavels met ruimte voor bedrijf of hobby aan huis”. Maar hoe zit het met de financiering als een buiten wonen object een agrarisch bedrijf is? Hoe houd je de dagelijkse kosten en onderhoud van een huis met een groot perceel beheersbaar? Aan de hand van voorbeelden uit de dagelijkse praktijk geven makelaar Marcel Roelofs (Verver Jet Winters Makelaars) en financieel adviseur Gerard Bolmer (Rabobank Assen en Noord-Drenthe) hier antwoord op. Hun lezing begint om 18.30 uur. Bezoekers en pers zijn van harte uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn.

Programma en praktische informatie

‘Buiten Wonen op De Buitenplaats’ is een initiatief van Verver Jet Winters Makelaars. Zij organiseert samen met Rabobank Assen en Noord-Drenthe bij Museum De Buitenplaats een woonevenement waarbij het woonsegment ‘Buiten Wonen’ centraal staat. Bezoekers krijgen een avond vol huizenaanbod, financieel advies en kunst.

