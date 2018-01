Worden Harense ambtenaren straks benadeeld bij eventuele fusie met Groningen/Ten Boer?

Nieuws:

Door: Redactie

In de Commissievergadering van maandag kwam er een aap uit de mouw. De gemeenten Ten Boer en Groningen bereiden personeelsbeleid voor, waarbij ambtenaren van de gemeente Groningen een baangarantie krijgen in de nieuwe gemeente Groningen, terwijl Harense ambtenaren moeten solliciteren als er vacatures zijn. In de commissie werd dit met verbazing aangehoord. Zou dit dan het gevolg kunnen zijn van de Harense afzijdigheid in het fusieproces?

Bij vergaderingen is het een bekend gegeven: afwezigen worden besproken, krijgen kritiek en vaak de wat mindere klusjes opgedragen. Zou dit op grotere schaal ook gebeuren? Haren heeft zich tot nu toe niet of nauwelijks bemoeid met de herindeling, dat was een principekwestie. En nu blijkt dat Harense ambtenaren straks het nakijken hebben. Volgens Wil Legemaat (D66) zit dit er niet achter: “Het heeft niets te maken met een afwezigheid of niet meewerken hoor. De vakbonden en de ondernemingsraden zijn al die tijd gewoon in gesprek geweest. Daar hebben zij ook alle recht toe. Het heeft te maken met hoe Groningen zelfs een reguliere samenvoeging wil vormgeven: zodanig dat het eigen personeel er geen last van heeft.” Hoe dan ook, ze vindt het een slechte gang van zaken en is argwanend, omdat er volgens haar ‘haast wordt gemaakt’ om dit personeelsbeleid vast te leggen.

Coalitiepartij D66 op haar website: “Er ligt een wetsontwerp dat uitgaat van een reguliere samenvoeging. Dat betekent dat alle medewerkers van de betrokken gemeenten per 1 januari 2019 moeten worden ontslagen en dat er daarna een half jaar de tijd is om iedereen een nieuwe plek te geven. Voor alle medewerkers heeft dat dezelfde rechtsgevolgen. De Harense medewerkers kunnen dan op alle banen in de nieuwe organisatie solliciteren en zij hebben dezelfde kansen en rechten als hun collega’s uit Groningen. Maar nu blijkt uit de bijlage bij de notitie van het college dat bij die besprekingen uitgangspunten worden gehanteerd die totaal niet stroken met de reguliere samenvoeging, maar die naadloos passen bij de lichte samenvoeging, die door de Raad van State is afgewezen en die ook niet in het wetsontwerp voorkomt. De ambtenaren van Groningen krijgen nota bene volledige baangarantie: zij krijgen allen één brief waarin ontslag en benoeming zijn gevat. De medewerkers van Haren worden bediend met een ‘plaatsingsplan’. Zij moeten genoegen nemen met openstaande plaatsen.”