Yumi’s reis tussen culturen… Van Tokyo naar Glimmen

Door: Redactie

Yumi (47) groeide op in Tokyo. Ze is kind van de Japanse cultuur. Ze was 42 jaar toen ze een beslissing nam, die haar leven zou veranderen. Ze emigreerde naar Nederland.

“Ik werkte bij een bedrijf in Tokyo, waar ik al een paar keer een Nederlandse opticien had ontmoet”, zegt Yumi. “Dat was Jan van der Loo uit Glimmen. Het contact was heel oppervlakkig. Maar op een dag toen ik het gezelschap weer thee kwam brengen gebeurde er iets. En nu ben ik met Jan getrouwd en woon ik al vijf jaar in Glimmen.” Zo kan het dus gaan. De liefde maakt mensen soms sterk genoeg om de meest ingrijpende beslissingen te nemen. Zoals het achterlaten van je verleden, je familie en vrienden en je cultuur.

Terughoudend

Yumi zegt dat de overgang van Japan naar Nederland nooit problematisch was. Ze is door haar man snel vertrouwd geraakt met de Nederlandse cultuur. Ze onderkende de verschillen en kon zich aanpassen. “Het grootste verschil is dat Japanse mensen terughoudend en afwachtend zijn. In Nederland stappen mensen er op af als zij iets willen bereiken. Ze zijn heel direct. Dat valt mij het meest op.” Yumi waardeert de Nederlandse mentaliteit.

Kaligrafie

Muziek speelde altijd een grote rol in Yumi’s leven, ze verdiende in Japan geld als zangeres. Ze heeft een prachtige stem en speelt gitaar met een gevoelige ‘touch’. Ze was niet terughoudend en ging ook hier het podium op. Ze trad al drie keer succesvol op tijdens het Appèlbergen Festival. De laatste keer op 31 augustus, toen ze o.a. een bijzondere versie van ‘Bloed, zweet en tranen’ ten gehore bracht. Daarnaast is Yumi begonnen met het geven van cursussen kaligrafie van Japanse lettertekens. “Mijn cursisten hebben verschillende motieven om zich aan te melden”, zegt Yumi. “Sommigen zien het als beeldende kunst, anderen als een manier om mediterend te tekenen.”

Droom

De taal is natuurlijk ook een sleutel voor integratie in de Nederlandse samenleving. Yumi spreekt al redelijk goed Nederlands en kan zich in het Engels prima verstaanbaar maken. Ze voelt zich thuis in Nederland. Als zij in Tokyo is valt het afscheid nemen van familie en vrienden haar nog steeds zwaar, maar ze weet dat in Glimmen een leven op haar wacht dat zij inmiddels liefheeft. Na het interview pakt zij de gitaar en maakt van een gewone middag opeens een bijzondere middag, want ze begint spontaan te spelen. Zij maakt zelfs van ‘Bloed, Zweet en Tranen’ en poëtisch liedje. Haar droom is nu nog om iets te maken voor het theater, waarbij muziek en kaligrafie samenkomen.