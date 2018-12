‘Zakkenrollers’ uit Dickensroom actief op kerstmarkt 22 december

Nieuws:

Door: Redactie

Op de kerstfair van 22 december (rond de dorpskerk) worden scholieren liefdevol bestolen door zakkenrollers uit de tijd van Ebenezer Scrooge uit Christmas Carol (1843). Hoe zit dat?

De Dickens Room in de Harense bibliotheek is als een tijdmachine. Je stapt er de wereld binnen van Charles Dickens. De ruimte is beschikbaar voor kleinschalige bijeenkomsten, maar er is méér. Een indrukwekkende collectie boeken van Dickens, onlangs geschonken door Harenaar Henk Muda, ligt klaar om doorgebladerd te worden. Dit moois wordt beheerd door de Dickens Sociëteit, die niet alleen de cultuur van de schrijver wil uitdragen, maar ook de Dickens Room toegankelijk wil houden voor het publiek. Op de kerstfair van zaterdag 22 december wordt daarvan het bewijs geleverd. Geheel in de sfeer van A Christmas Carol zullen scholieren een wedstrijd ‘zakkenrollen’ spelen. Er worden verhalen van Dickens verteld.

Programma:

11.00-19.00 uur: Dickenskraam bij de dorpskerk (informatie en hete anijsmelk) en Dickens Room open voor het publiek (kijken en boeken lenen).

11.00-16.00 uur (telkens op het hele uur): Verhalenvertellers in de Dickens Room

11.00-17.00 uur: Dickens-quiz voor jong en oud.

15.00-16.00 uur: zakkenrollersspel voor de Harener schooljeugd tijdens de kerstfair.