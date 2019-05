Zaterdag 21.00 uur bekendmaking winnaar ‘Run the Middelhorst’

Nieuws:

Door: Redactie

Zaterdag 25 mei rond 21.00 uur wordt in Café de Middelhorst bekendgemaakt wie de prijs (een reis) wint van ‘Run the Middelhorst’. Uitbater Erik Blokzijl heeft in 2018-2019 deze competitie georganiseerd. Deelnemers mochten een feestavond in het café organiseren en wie de meeste baromzet wist te genereren wordt de winnaar.

Het afgelopen jaar waren er verschillende thema-feesten, die veel publiek trokken.