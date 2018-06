Zaterdag a.s. 23 juni markt voor senioren van ouderenbonden Haren

Nieuws:

Door: Redactie

Zaterdag 23 juni a.s. van 11.00-16.00 uur vindt in De Dilgt te Haren (foto) een informatiemarkt voor senioren plaats. Om 11.00 uur wordt de markt geopend door burgemeester Pieter van Veen. Deze is georganiseerd door de ouderenbonden SVH en PCOB. Het thema van de markt is ‘veiligheid’ in de breedste zin van het woord.

De markt bestaat uit vraagtafels, waar men informatie ontvangt over speciale thema’s. Het gaat dan o.a. over personenalarmering, beveiliging van woningen, verkeer, mobiliteit (rollatoren en scootmobiels). Verder zijn er doorlopend korte lezingen (30 minuten) over hulpdiensten, internetbankieren (fraude) en valpreventie. In het restaurant van De Dilgt kunnen gasten gezellig met elkaar vertoeven. Muzikale omlijsting Johannes van Timmeren uit Haren.

Lezingen

-Brandpreventie in huis 12 en 13 uur

-EHBO thuis 14 en 15 uur

-Internetbankieren en fraude (ING) 12, 13, 14 en 15 uur

-Hulpmiddelen, veilig thuis, domotica 12, 13, 14 en 15 uur

-Inbraakpreventie 12, 13, 14 en 15 uur

-Valpreventie kan écht 13, 14 en 15 uur

Vraagtafels van 11.00-16.00 uur

-Hoe helpt de wijkagent? (wijkagent Haren)

-Persoonlijk alarm thuis (b.v. bij onwel worden) (Torion)

-Er op uit met scootmobiels e.d. (Mango Mobility)

-Hoortoestellen die méér kunnen (Hoorcentrum Westerkwartier)

-Veilig zicht in het verkeer en thuis? (Visio)

-Haren Helpt (Torion)

-Handige technische hulpjes in huis (TIB Haren)

-Valpreventie en fysiotherapie (ZINN en MCZ)

De ouderenbonden krijgen bij de organisatie hulp van Torion, ZINN en Medisch Centrum Zuid. Toegang is gratis. Er is ruime parkeergelegenheid. Adres: Dilgtweg 3, Haren