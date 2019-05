Zondag a.s. naar Be Quick voor voetbal en historisch project

Nieuws:

Aanstaande zondagmiddag om 14.00 uur speelt Be Quick 1887 een thuiswedstrijd tegen De Bataven uit Gendt (Gld).

Voorafgaand aan deze wedstrijd wordt een historisch project, genaamd “doek langs bunker”, door het Erefonds van Be Quick overgedragen aan de vereniging.

Het project bestaat uit een 8-tal canvas doeken waarop de roemruchte historie van Be Quick is vastgelegd. De doeken zijn in zijn geheel 66 meter lang en 1.60 meter hoog.

De overdracht vindt zondagmiddag plaats om 13.30 uur

Be Quick ziet zijn historie als een springplank naar de toekomst. Het eerste elftal speelt op hoofdklasse niveau, de zaterdagafdeling groeit en de jeugdafdeling floreert al vele jaren. Ook het tennispark ligt er sinds kort weer prachtig bij. Het tennisclubhuis heeft in eigen beheer een grondige renovatie ondergaan.

Met dit historisch project hoopt Be Quick verleden, heden en toekomst op een mooie en leerzame wijze bij elkaar te brengen.