Zaterdag komt Sinterklaas in Haren

Door: Redactie

Zaterdag 17 november is het centrum van Haren tussen 13.00-15.30 uur afgesloten voor autoverkeer. Sinterklaas en zijn grote schare Pieten zullen dan voorrang krijgen, net als kinderen en hun ouders. Het wordt mooi weer, maar wel koud. Kinderen en ouders wordt aangeraden zich warm te kleden.

De optocht gaat van 13.30-14.45 uur door het dorp en eindigt op het Raadhuisplein, waar de burgemeester de bisschop opwacht. Na afloop van de korte podiumshow ontvangen de kinderen op het plein een cadeautje.

Als Sint even is bekomen van de drukte vertrekt hij met zijn hoofdpiet naar een zorgcentrum in Haren om daar ouderen te bezoeken.