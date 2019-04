Zeearenden broeden opnieuw in Harense polders

Nieuws:

Door: Redactie

Voor het derde jaar op rij is er broedsucces voor de zeearenden uit het Hunzedal. De eieren zijn waarschijnlijk tijdens de paasdagen uitgekomen. Bijzonder is dat de nestlocatie dichtbij de stad Groningen ligt en dat de zeearenden leven in een natuurgebied waar naast natuur ook landbouw en drinkwaterwinning een belangrijke functie hebben.

Op afstand bewonderen

Het Groninger Landschap roept op om op afstand van het nest te blijven en de kwetsbare zeearenden niet te verstoren. Het nest ligt in een natuurgebied dat niet toegankelijk is voor bezoekers. Goede kansen om de spectaculaire vogels te zien zijn de kijktoren in de Oostpolder, de vogelkijkhut in de Westerbroekstermadepolder en het gemaal in de Onnerpolder. Om de rust voor de zeearenden te bewaren is ook dit jaar een camerabewakingssysteem geïnstalleerd.

Eerste zeearendjong in de gemeente Groningen

Met de gemeentelijke herindeling van Groningen, Haren en Ten Boer is dit de eerste keer dat er een zeearend in de gemeente Groningen is geboren. Op vrijdag 26 april doet Jan Beekman, beheerder Het Groninger Landschap, geboorteaangifte van het zeearendjong op het stadhuis van Groningen. Inge Jongman, wethouder gemeente Groningen, is hierbij aanwezig en gaat de pasgeboren zeearend inschrijven. Ook wordt er vandaag en morgen, tijdens de vogellessen van Het Groninger Landschap, beschuit met muisjes uitgedeeld op een aantal scholen in de stad Groningen.