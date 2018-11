Zielerust in Nieuw Erasmusheem

Nieuws:

Door: Redactie

“Ik heb een onrustige periode van verhuizingen achter de rug”, zegt Johannes Ruben (70-plusser) uit Haren.

“Dat heeft wel tot emoties geleid hoor. Je bent je basis kwijt.” Tot voor kort woonde hij in de oude gebouwen van Huize Avondlicht aan de Dilgtweg, dat nu wordt gesloopt. Hij nam het besluit om een appartement te huren in Nieuw Erasmusheem in Haren en daar woont hij sinds een paar weken. “Vanaf de eerste dag wist ik: dit is mijn plek. Ik vond mijn zielerust terug. Ik sliep altijd slecht, maar nu ik hier woon slaap ik goed en wordt fit wakker.” Johannes Ruben is lyrisch. dat is logisch als je zijn uitzicht ziet. Hij zit op de hoogste etage en heeft uitzicht in de richting van Sassenhein. Een skybox, als het ware. Ruben is een natuurmens pur sang, dus hij zit iedere dag met zijn verrekijker te kijken naar vogels. “Ik heb al spechten gezien, en putters, goudvinkjes en natuurlijk veel koolmezen. Kijk, daar zit er één op mijn balkon. Kijk eens hoe mooi!” Hij noemt zijn appartement een ‘vogeluitkijkpost’.

Anouk Meijer van Woonzorg Nederland hoort veel positieve reacties van nieuwe bewoners. Het gebouw is eigentijds verbouwd, er zijn appartementen met twee en drie kamers. De huur begint bij 576,00 (kale huur), zodat men huursubsidie kan aanvragen. Op de begane grond is een riante zaal waar mensen elkaar kunnen ontmoeten. Daar is twee keer per week ook kinderopvang. Voorts zal ZINN er een buurthuiskamer openen en is er de huisartsenpraktijk Hondsrug (voorheen Glimmen) te vinden. Zie ook: www.woonzorg.nl