ZINN krijgt 1 september nieuwe roerganger: Carry de Niet

Nieuws:

Door: Redactie

Drs. Carry de Niet MBA is per 1 september 2018 door de Raad van Toezicht benoemd als algemeen directeur/bestuurder van Stichting ZINN. De 48-jarige De Niet heeft ervaring in het besturen van een organisatie in zowel het commerciële als het publieke domein. Ze is momenteel werkzaam als algemeen directeur bij de Kredietbank Nederland, gevestigd te Leeuwarden. Carry de Niet is gehuwd en woont in Roden.

De Niet is de opvolgster van de huidige directeur/bestuurder Wil Koopmans-Kornelius, die per september 2018 met pensioen gaat. De afgelopen 18 jaren heeft Koopmans-Kornelius ZINN met veel enthousiasme en succes opgebouwd tot een financieel gezonde, eigenzinnige zorgorganisatie. ZINN telt ruim 2.000 zorgprofessionals en biedt dagelijks hoogwaardige en persoonlijke (thuis)zorg, wonen en welzijn aan bijna 3.000 ouderen in Groningen, Haren en Hoogezand.