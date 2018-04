De zorg is nu een markt… Saar voorziet in een behoefte

Door: Redactie

De zorg bestaat niet meer louter uit instituten, maar wordt nu ook vaak geleverd door ondernemers. Marktwerking in de zorg zorgt voor een grotere afstand van de overheid en juist meer particuliere initiatieven. Het bedrijf Saar aan Huis is een mooi voorbeeld van zo’n initiatief.

Nieuwe behoefte

Thuiszorg ging vroeger over primaire zorgtaken: verpleegkundige handelingen, wondverzorging, medicatie. Anno 2018 is dat niet genoeg. Ouderen hebben namelijk ook behoefte aan afleiding, gezelschap en hulp bij de ‘kunst van het leven’. Ze vinden het lastig om hun kinderen in te schakelen voor een middagje boodschappen doen of een terrasje aan het Paterswoldsemeer. “En precies in die sfeer werkt Saar aan Huis”, zegt Berthine Brummer. Ze haakte drie jaar geleden aan bij de formule Saar aan Huis, die in Noord-Holland was bedacht.

Saar aan Huis is ‘goede huisvriendin’, die helpt met het leven. Soms is de vraag zelfs acuut, als door dementie het niet mogelijk meer is om hele dagen alleen te zijn. Ook zijn er situaties waar de mantelzorger oververmoeid raakt en een adempauze nodig heeft. Saar aan Huis brengt (waar nodig) structuur in de dag, helpt in huis en gaat mee naar buiten. “Het is een erg mooie dienstverlening voor een kwetsbare doelgroep”, zegt Berthine Brummer. “In 2015 zocht ik precies deze zorg voor mijn moeder en mijn broer tipte mij dat er zoiets bestond als: Saar aan Huis. Dat was dé oplossing! Door mijn eigen ervaring weet ik heel goed wat een goede Saar kan betekenen voor mensen. Langdurig of tijdelijk.”

Eigen vestiging

Berthine werd niet alleen klant van het concept, maar besloot zelf een vestiging te starten van Saar aan Huis. “Je bent spin in het web en brengt vraag en aanbod samen”, zegt ze. “Ik krijg veel aanmeldingen van mensen die wel Saar willen worden. Ook mannen, die we trouwens Bram noemen. Het zijn mensen met een achtergrond in de zorg, soms ook helemaal niet. Het gaat mij erom dat ze een ‘klik’ kunnen maken met onze cliënten. Leeftijd speelt geen rol bij de selectie van Saars, ze heeft zelfs een paar 70-plussers aan het werk. “Die nemen een schat aan ervaring mee”.

Inmiddels heeft Berthine al meer dan honderd klanten. Ter nuancering: niet allemaal tegelijk, want soms is de hulp maar tijdelijk. “Ik krijg wekelijks aanvragen, ook in het weekend, en dan kan de Saar al binnen een paar dagen aan het werk.” De zorg wordt niet vergoed door de verzekeraar en ook niet door de WMO (gemeente). De meeste cliënten betalen Saar uit hun Persoonsgebonden Budget of uit eigen middelen. Saar kost v.a. 23,00 per uur.

foto: Berthine Brummer van Saar aan Huis in de regio Haren