Zuidlaarderweg ten noorden van Noordlaren tussen 23 juli en 3 augustus afgesloten

Van maandag 23 juli t/m vrijdag 3 augustus is de Zuidlaarderweg in Noordlaren tussen de Vogelzangsteeg en de Beslotenveenseweg afgesloten voor al het autoverkeer. Tijdens de stremming wordt een faunaduiker in de Zuidlaarderweg aangelegd. Een faunaduiker is een soort tunnel voor kleine dieren, zoals de otter.

Het doorgaand verkeer in Noordlaren wordt met borden omgeleid via de Vogelzangsteeg/ Lageweg/ Noordlaarderweg. Fietsers kunnen gewoon gebruikmaken van één van de twee fietspaden langs de Zuidlaarderweg.

De aanleg van de faunaduiker is een van laatste onderdelen van de herinrichting van de gebieden Westerlanden en het beekdal Besloten Venen. Deze gebieden zijn hersteld en ingericht voor natuur. De Drentsche Aa heeft meer ruimte gekregen om buiten haar oevers te treden en recreatieve voorzieningen zijn versterkt. Binnen het ingerichte gebied ontbrak nog een faunaverbinding voor dieren onder de Zuidlaarderweg in Noordlaren. Met de aanleg van deze tunnel voor dieren wordt de verbinding compleet gemaakt.